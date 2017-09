Zaterdag actie voor openbare vrouwentoiletten

Onder het motto #actiezeikwijf demonstreren vrouwen zaterdag op verschillende plaatsen in het land tegen het tekort aan openbare toiletten voor vrouwen.

Leden van de Actiegroep Zeikwijven! zullen aanstaande zaterdag tijdens de Eerste Landelijke Urinoirplasdag in diverse dorpen en steden verzamelen bij urinoirs om ,,op ludieke wijze te laten zien dat het voor vrouwen niet mogelijk is om op een nette, schone en waardige wijze te plassen in een urinoir dat is ontworpen voor mannen.”

Eerder deze week werd een soortgelijke protestbijeenkomst, voor vrijdagavond gepland bij het urinoir op het Leidseplein in Amsterdam afgeblazen. De vrees bestond dat het protest te massaal zou worden.

De actie kwam op gang nadat Geerte Piening (23) een boete van 90 euro moest betalen voor het wildplassen bij het Leidseplein in Amsterdam. Ze was naar de rechter gestapt omdat ze het oneerlijk vindt dat er veel meer openbare toiletten zijn voor mannen dan voor vrouwen.

De rechter motiveerde het vonnis door te stellen dat de vrouw ,,ook had kunnen plassen in een urinoir.” De zaak leidde tot publieke verontwaardiging.