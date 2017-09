Zorgen om niveau kandidaten rijexamen

De helft van de kandidaten die voor het eerst opgaan voor het rijexamen zakt. Dit leidt tot grote zorgen bij de brancheorganisaties waaronder de Vereniging Rijschool Belang en de Federatie Autorijschool Management. Ze hebben een brief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin ze pleiten voor een betere kwaliteitscontrole van rijscholen en instructeurs.

Ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen wil dat het percentage omhoog gaat. ,,De helft van de kandidaten rijdt niet veilig en is dus nog niet klaar voor het rijbewijs. Dat ziet het CBR graag anders. We zien graag kandidaten die goed zijn voorbereid op hun verkeerstaak, die veilig rijden. Daar gaat het om. Daar heb je een goede rij-instructeur voor nodig”, zegt een woordvoerster van het CBR naar aan leiding van een bericht in De Telegraaf.

Via een campagne op social media gaat het CBR volgende maand samen met de brancheorganisaties tips geven. ,,Het is vooral belangrijk dat mensen de tijd nemen. Dat ze genoeg lessen volgen en zich voorbereiden voor ze aan het examen beginnen.”