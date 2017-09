Deel hooligans Zwolle nog steeds vast

Een deel van de 46 hooligans die vrijdagavond in Zwolle zijn aangehouden, nadat ze vernielingen hadden aangericht in een trein, zat zaterdagmiddag nog steeds vast. De rest is heengezonden na verhoor, zei een woordvoerder van de politie. Hij kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.

De politie vermoedde vrijdag dat een confrontatie op handen was tussen supporters van PEC Zwolle en fans van Go Ahead Eagles uit Deventer en was daarom massaal aanwezig op het station in Zwolle. Toen de Go Ahead-supporters daar aankwamen, stapten ze niet over naar de trein naar Deventer, maar zochten ze de uitgang. Die was afgegrendeld door de mobiele eenheid, hondengeleiders en politieagenten.

De ME dreef de hooligans in de klaarstaande trein naar Deventer, waar ze direct allerlei vernielingen aanrichtten.