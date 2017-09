Hans Sleeuwenhoek (Hier & Nu) overleden

Voormalig presentator Hans Sleeuwenhoek van NCRV’s actualiteitenrubriek Hier & Nu is deze week op 78-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt de omroepcombinatie KRO-NCRV zaterdag in een rouwadvertentie in Trouw. Sleeuwenhoek genoot in de jaren 70 en 80 grote bekendheid als presentator van Hier & Nu. Later presenteerde hij samen met zijn collega Henk Mochèl het programma Rondom Tien, waarin taboedoorbrekende onderwerpen werden besproken.

Daarna werd Sleeuwenhoek opgenomen in de directie van NCRV.