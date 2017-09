Initiatiefnemers zorgmanifest: nu doorpakken!

De initiatiefnemers van het manifest in de zorg, Carin Gaemers en Hugo Borst, roepen een jaar na dato de politiek op ,,te stoppen met de nare politieke spelletjes”.

De onderhandelaars aan de formatietafel en de politici in de Tweede Kamer moeten volgens de initiatiefnemers doorpakken met de besteding van 2,1 miljard euro ter verbetering van de zorg aan ouderen, schrijven zij zaterdag in het AD. ,,Want kwetsbare ouderen hebben geen tijd”, melden zij in een terugblik op het een jaar oude manifest Scherp op Ouderenzorg.

Zij doen in de krant de aanbeveling om de eerder ontslagen, ettelijke duizenden helpenden in de ouderenzorg weer in dienst te nemen. Verder pleiten zij voor het aannemen van zij-instromers als gastvrouw of -heer of als huiskamerassistent. Genoeg jongeren en ouderen willen volgens Borst en Gaemers een carrièreswitch maken.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek vrijdag dat bewoners van verpleeghuizen behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht en een vertrouwensband met het verzorgend personeel. Over de kwaliteit van de verzorging zijn acht van de tien bewoners wél te spreken, aldus het rapport.

Volgens Borst en Gaemers hebben ,,opiniemakers selectief gelezen”. Het onderzoek is volgens hen uitgevoerd van april 2015 tot april 2016, ,,toen de afbouw van de verzorgingshuizen nog maar net van start was gegaan”. Nadere bestudering van het rapport wijst volgens het tweetal uit dat de zorg juist tekortschiet op het punt van aandacht en het verlichten van eenzaamheid. Ouderen die lijden aan dementie zijn bovendien niet in het onderzoek meegenomen.