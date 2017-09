Menzis gaat wanbetalers helpen

Zorgverzekeraar Menzis gaat klanten met een betalingsachterstand helpen. De eerste vijfhonderd verzekerden die langer dan zes maanden geen zorgpremie hebben betaald, krijgen een aanbod voor het afbouwen van hun schuld. Op termijn komt een veelvoud van verzekerden met betalingsproblemen daarvoor in aanmerking, aldus directeur Henriëtte Setz van Menzis.

Samen met financieel bewindvoerder BFS biedt Menzis een betalingsregeling aan waarbij de schuld na twee jaar moet zijn weggewerkt. Dat aanbod geldt niet voor wanbetalers die al in een schuldsaneringstraject zitten.

In Nederland staat een kwart miljoen zorgverzekerden als wanbetaler bekend. Door eerdere initiatieven van overheid en verzekeraars is dat aantal al teruggebracht; eind 2014 hadden nog 325.000 verzekerden een flinke betalingsachterstand. Wie langer dan zes maanden in gebreke blijft, wordt aangemeld bij het CAK, dat namens de overheid tal van wettelijke regelingen uitvoert. Ook dan blijven wanbetalers verplicht verzekerd, maar hun schuld loopt snel op door de niet-betaalde premie, incassokosten, rente en niet-betaald eigen risico.