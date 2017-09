Rijkswaterstaat bijna voorbereid op de winter

Rijkswaterstaat heeft bij alle 56 steunpunten in het land het materieel getest, zoals strooiwagens en sneeuwschuivers. In het Noord-Hollandse Haarlemmerliede wordt zaterdag bij wijze van openbare inspectie de traditionele vlootschouw gehouden. Waar de strooiwagens zich bevinden is voor het publiek te volgen op rijkswaterstaatstrooit.nl.

Nieuwe strooiroutes worden doorgenomen, chauffeurs opgeleid en voor de huidige chauffeurs is er een opfriscursus. Op 1 oktober moet de dienst alles op orde hebben en ‘winterklaar’ zijn. Als het vriest en sneeuwt wil Rijkswaterstaat binnen twee uur op het hele landelijke wegennet strooien; 3200 kilometer, inclusief op- en afritten.

Rijkswaterstaat heeft 1200 medewerkers, 350 sneeuwschuivers en 550 strooiwagens ter beschikking om de wegen berijdbaar en bereikbaar te houden.

Vorige winter is bij de gladheidsbestrijding in totaal 78 miljoen kilo strooizout verbruikt. Dat wordt weer aangevuld. Het zout gaat naar de steunpunten en grote loodsen in Utrecht, Raamsdonksveer, Kampen en het Gelderse Lienden.