Ruim 27.000 bezoekers voor open dag azc

Op de landelijke open dag van asielzoekerscentra zijn zaterdag 27.000 mensen afgekomen. Ruim zestig azc’s in het hele land hadden hun deuren geopend om het publiek een indruk te geven van het dagelijks leven op een asielzoekerscentrum.

Bezoekers konden in gesprek met bewoners. Er waren rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Medewerkers van organisaties die zich met de vluchtelingenopvang bezighouden, vertelden over hun werk en over de procedures rond toelating, registratie, opvang en begeleiding van asielzoekers.

De landelijke Open azc dag is een initiatief van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), het ministerie van Veiligheid en Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. Alle organisaties kijken terug op een geslaagde dag.