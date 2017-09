Vrouwen plassen uit protest in urinoirs

In veel steden hebben vrouwen zaterdag uit protest geplast in urinoirs. Ze wilden met de ludieke actie het gebrek aan toiletten voor vrouwen in de openbare ruimte aan de kaak stellen. De organisatie weet niet hoeveel vrouwen in totaal hebben meegedaan, maar schat het aantal alleen al in de vier grote steden op enkele honderden.

De actiegroep Zeikwijven! had tot het plasprotest opgeroepen om te laten zien dat het voor vrouwen niet mogelijk is om op een nette, schone en waardige wijze te plassen in een urinoir dat is ontworpen voor mannen.

Aanleiding voor de actie is de boete van 90 euro die de Amsterdamse Geerte Piening kreeg voor wildplassen. Volgens de rechter kunnen vrouwen met hoge nood ook in een mannenurinoir terecht. Dat was tegen het zere been van veel vrouwen.

De actiegroep Zeikwijven! vroeg de deelnemers een foto te maken van hun plasprotest. De foto’s worden verzameld en later met een petitie aangeboden aan minister Jet Bussemaker (Emancipatie).