De A28 is zondagochtend rond 08.00 uur in de richting van Zwolle naar Groningen ter hoogte van Assen afgesloten wegens een ongeval met vier auto’s. Hoe lang het oponthoud gaat duren is nog onbekend.

Verkeer richting Groningen wordt geadviseerd bij knooppunt Lankhorst om te rijden en via de A32 en A7. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.