Reddingsteam USAR is terug van Sint-Maarten

Een deel van de ruim zestig leden van het Nederlandse reddingsteam USAR is terug in Nederland na de noodhulp op Sint-Maarten, dat door de orkaan Irma zwaar getroffen werd. Ze landden zondagochtend op Schiphol.

Inmiddels zijn ongeveer dertig van de in totaal 62 reddingswerkers terug. Een groep van twintig van hen werd zondagochtend opgewacht door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Ook waren er veel familieleden van de mensen. De rest van de groep arriveert op diverse vluchten in de loop van zondag en maandag. Het team van USAR.NL is negen dagen aan het werk geweest om de noodhulp te coördineren op het Caribische eiland.

Het USAR-team bestaat uit vertegenwoordigers van defensie, brandweer, ambulancediensten en politie en verleende onder meer assistentie bij het opstarten van de ambulance- en brandweerzorg. Verder zijn alle 34 scholen op het eiland bezocht en zijn waar nodig werkzaamheden verricht, zodat de scholen weer open kunnen.

Samen met de lokale brandweer verleende het reddingsteam verder assistentie bij opruimingswerkzaamheden. Getroffen lokale brandweer- en ambulancemedewerkers werden tijdelijk vervangen, zodat zij thuis aan de slag konden.