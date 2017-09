Speler ernstig gewond tijdens voetbalwedstrijd

De politie in Culemborg doet onderzoek naar een ruzie zondagmiddag tijdens een voetbalwedstrijd waarbij een 25-jarige inwoner uit Utrecht ernstig gewond raakte. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Agenten arriveerden op het sportterrein aan de Pinksterbloem na een melding dat er een grimmige sfeer was op het veld en dat een speler onwel was geworden. Het slachtoffer maakte deel uit van het bezoekende elftal uit Utrecht. De politie wil weten wat er precies is gebeurd en vraagt ooggetuigen zich te melden.

Volgens RTV Utrecht kreeg het slachtoffer een kopstoot van een teamgenoot van de voetbalclub uit Utrecht. Die zou boos zijn geworden, omdat het slachtoffer de bal niet wilde afspelen.