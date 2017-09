Cast The Christmas Show bekend

Yolanthe Sneijder-Cabau, Glennis Grace, Danny de Munk, Martijn Fischer, Holly Mae Brood en illusionist Victor Mids zijn op 23 en 24 december te zien in The Christmas Show in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook Carlo Boszhard en Buddy Vedder zijn opnieuw te zien in de familievoorstelling met dans en kersthits.

Hoewel kerst nog ver weg lijkt, kwam de cast van de voorstelling maandag alvast bijeen in hotel The Grand in Amsterdam om te vertellen over de derde editie van The Christmas Show.

De komende versie is een moderne vertelling van het bekendste kerstverhaal ter wereld: A Christmas Carol van Charles Dickens. De verwende popster Justin Scrooge, gespeeld door Buddy Vedder, heeft enkel oog voor zijn carrière en verplicht zijn crew met kerst te werken.

In Londen en New York zijn kerstshows een traditie. In Nederland is sinds 2015 jaarlijks een Christmas Show in de Ziggo Dome.