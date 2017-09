Eerste mariniers verhoord over treinkaping

Twee mariniers die in 1977 betrokken waren bij de bevrijding van de gekaapte trein bij De Punt, worden maandag om de beurt gehoord voor de rechtbank in Den Haag. Ze zijn als eersten van in totaal elf mariniers als getuigen opgeroepen in een zaak die nabestaanden van twee omgekomen Molukse kapers hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat.

De nabestaanden willen weten wat er precies is gebeurd tijdens de beëindiging van de treinkaping. Ze denken dat er onrechtmatig is opgetreden toen de mariniers enkele kapers doodschoten, terwijl die waarschijnlijk al zwaargewond en weerloos op de grond lagen.

Tijdens het verhoor is de marinier alleen zichtbaar voor de rechters, bepaalde de rechtbank. Dat moet de persoonlijke levenssfeer en veiligheid beschermen. Advocaat Liesbeth Zegveld van de nabestaanden baalt daarvan, omdat zij zelf graag ook de non-verbale communicatie wil zien. Volgens haar hebben de mariniers daarnaast allemaal gevraagd om stemvervorming.

De verhoren zijn volgens de mensenrechtenspecialiste de laatste fase in het proces. De eisers zeggen al veel materiaal te hebben dat duidt op fouten. Er zijn ook geluidsbanden die de rechtbank onlangs al afluisterde, achter gesloten deuren. De getuigen krijgen die banden ook te horen.

Doel van de nabestaanden is waarheidsvinding. De betrokken militairen kunnen niet meer strafrechtelijk verhoord worden, maar riskeren wel meineed als ze liegen.

Dinsdag en donderdag zijn ook verhoren gepland.