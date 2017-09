Gezonder aanbod in verenigingskantine

Bij een derde van sportverenigingen (32 procent) is het assortiment in hun eigen kantine het afgelopen jaar gezonder geworden. In het merendeel van de sportkantines is het aanbod aan drank en snacks echter nog voornamelijk ongezond.

,,Het aanbod in sportkantines lijkt een positieve ontwikkeling door te maken”, aldus het Mulier Instituut naar aanleiding van een raadpleging onder verenigingen, waaraan 516 clubs meewerkten. Daarbij werd gevraagd naar het drank- en rookbeleid en de verkoop van snacks. In bijna alle kantines wordt een rookverbod gehandhaafd en wordt beleid gevoerd ten aanzien van drankverkoop aan jongeren en beschonken bezoekers.

Vooral verenigingen met jeugdleden willen een gezonder aanbod in de kantine, aldus het Mulier Instituut, dat veel onderzoek doet in de sportwereld. Clubs met een eigen kantine passen hun gezonde aanbod sneller aan dan sportkantines die door derden worden geëxploiteerd.