Moordverdachte pleegde mogelijk tweede moord

De 44-jarige verdachte van de moord op een vrouw uit Amsterdam-Zuidoost is mogelijk ook betrokken geweest bij de dood van een Roemeense vrouw in 2004. Het gaat om de dertigjarige Mirella Mos wier stoffelijke resten werden aangetroffen in een aantal vuilniszakken in Zuidoost.

S.W. werd in juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sabrina Oosterbeek. De eveneens dertigjarige vrouw is voor het laatst te zien op camerabeelden toen zij in de nacht van 7 op 8 maart haar woning verliet. W. staat volgende week donderdag voor de rechter in een zogenoemde pro-formazitting.