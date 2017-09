‘Oppositie’ en ‘regering’ botsen over zorg

De partijen die over een nieuwe regering onderhandelen houden vast aan hun plan om het eigen risico volgend jaar te bevriezen op 385 euro, in ruil voor een extra stijging van de zorgpremie. Voorstellen van de aanstaande oppositie om het plan nog aan te passen stuitten maandagavond op eensgezind verzet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Er lagen drie voorstellen van de oppositie op tafel: een om de extra stijging in de zorgpremie te compenseren met een extra bijdrage van de overheid, een om het eigen risico met 100 euro te verlagen en een om de koppeling tussen het eigen risico en de alsmaar stijgende zorgkosten uit de wet te halen. Voor geen van de drie voorstellen leken de formerende partijen warm te lopen.

Voor dinsdag staat een stemming gepland om de bevriezing te regelen.

In het debat maandagavond liepen de gemoederen hoog op, met diverse sprekers die hun stem verhieven. De voltallige aanstaande oppositie zei zich niet serieus genomen te voelen door de regering in spe. Fleur Agema (PVV) noemde het debat ,,een gigantische farce’’.

Henk Nijboer van de PvdA kraakte de hele gang van zaken, waarin een nog niet beëdigd kabinet een demissionair minister vraagt een wetswijziging op te stellen. ,,Staatsrechtelijk niet in de haak”, aldus Nijboer. Het plan van de aanstaande coalitie om het eigen risico te bevriezen, maar wel de premie te laten stijgen noemde hij ,,schuiverij met dubbeltjes”. Nijboer sloeg nog met zijn hand op tafel om zijn ongenoegen kenbaar te maken.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zei dat of de stijgende zorgkosten nou worden betaald uit een hoger eigen risico, hogere premies of uit de belastingen, het uiteindelijk toch de burger is die betaalt. En daarmee vatte ze de reacties van de formerende partijen op de voorstellen van de oppositie aardig samen.