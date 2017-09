Oud-Kamerlid VVD hekelt cultuur partij

Oud-Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam voor de VVD hekelt de cultuur van de partij waarvoor zij tot begin dit jaar in het parlement zat. In een interview in De Telegraaf over het boek dat ze over deze periode heeft geschreven, zegt zij: ,,Er is geen ruimte voor discussie. Bij de VVD is alles ondergeschikt aan de macht, ook de inhoud.”

Berckmoes was als Kamerlid tamelijk onzichtbaar. Ze zegt dat ze met haar boek Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn ,,een inkijkje wil geven in de gigantische angstcultuur die er binnen de VVD is gekweekt.” Naar eigen zeggen is er veel moeite gedaan om haar weg te krijgen. ,,Mijn portefeuille afgepakt, gezegd dat ze me wel wilden helpen met een baantje als ik zou vertrekken, intimidatie.”

In het boek uit ze kritiek op de grote invloed die de afdeling voorlichting van de VVD zou uitoefenen. Zelfs politieke standpunten zouden door voorlichting worden ingestoken.