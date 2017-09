De instorting van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport eind mei is veroorzaakt door een technische fout. De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de norm en waren niet sterk genoeg. Onderzoeken in opdracht van Eindhoven Airport en bouwer BAM hebben dat uitgewezen.

Een deel van de parkeergarage zakte op zaterdag 27 mei ineen. Het is nog onduidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren, maakten beide partijen maandag bekend bij de presentatie van de beide onderzoeken.