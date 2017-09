Actie EU tegen voedselfraude na eierschandaal

De landen van de Europese Unie moeten potentiële gevaren in voedsel op een gelijke manier beoordelen. Dat hebben EU-landbouwministers dinsdag in Brussel afgesproken om te voorkomen dat er een nieuwe fipronilcrisis kan ontstaan. Risico’s worden nu vaak verschillend ingeschat.

Na signalen dat de insecticide illegaal was gebruikt in kippenstallen kregen Nederland en België afgelopen zomer het verwijt dat ze te laat alarm sloegen. Elk land gaat nu een contactpersoon aanstellen zodat informatie sneller informeel wordt uitgewisseld tussen de lidstaten.

Verder worden waarschuwingssystemen beter op elkaar afgestemd. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat informatie sneller en samenhangender bij consumenten terechtkomt, aldus EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid). Daarnaast worden in de toekomst crisisoefeningen op Europees niveau georganiseerd.

Vanwege het schandaal werden honderden kippenbedrijven geblokkeerd en miljoenen eieren vernietigd. ,,Fraude van enkelen zou niet zulke verwoestende effecten mogen hebben”, zei Andriukaitis.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is blij met de afspraken. ,,Ieder land heeft zo zijn eigen systeem van risicobeoordeling. Het is belangrijk dat dat goed op elkaar wordt afgestemd en gecoördineerd wordt.” Die taak komt in handen van de Europese Commissie en de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA.

,,Met voedsel mag je geen risico’s nemen”, benadrukte Kamp. Hij heeft er ,,absoluut” vertrouwen in dat de maatregen zullen zorgen voor een betere aanpak. ,,Alle landen hebben er belang bij dat dit goed geregeld wordt.”