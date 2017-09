Opnieuw miljoenen voor vrouwenfonds Ploumen

Opnieuw is er geld voor She Decides, het internationale fonds opgericht door minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) dat zich richt op veilige abortussen, seksuele voorlichting en kraamzorg in ontwikkelingslanden. Het initiatief krijgt inmiddels steun van bijna zestig landen en heeft in totaal al 292 miljoen euro opgehaald. Dat zei Ploumen in het televisieprogramma Pauw. De Denen tekenden voor de meest recente gift: 21 miljoen euro.

Ploumen zelf maakte vorige week nog bekend dat ook het Nederlandse kabinet opnieuw de portemonnee trekt voor het vrouwenfonds: er gaat nog eens 4 miljoen euro van Nederland naartoe. Eerder gaf het kabinet al 25 miljoen aan het fonds. Ploumen richtte She Decides begin dit jaar op met als doel een bezuiniging van de Amerikaanse regering op gezinsplanning in arme landen te compenseren.