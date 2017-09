Bestuurders Chickfriend nog 14 dagen vast

De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend blijven ook de komende veertien dagen vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle woensdag. Het duo zit sinds 10 augustus vast in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal.

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of toepassen van het middel fipronil in stallen met leghennen.

De verdachten zitten niet meer in beperking, zegt advocaat Aart van Voorthuizen. Tot eind augustus mochten de twee niet met de buitenwereld communiceren om het onderzoek niet te frustreren. ,,Die beperking is er gelukkig af maar over het onderzoek wil ik weinig kwijt”, aldus de raadsman. De twee zitten nog vast onder meer omdat het Openbaar Ministerie (OM) nog getuigen wil horen. De rechtbank vond dat onderzoeksbelang zwaarder wegen dan het belang van het duo om weer op vrije voeten te komen.

Van de B. en IJ. zijn in augustus opgepakt bij een actie door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het OM. Acht locaties in Nederland zijn toen doorzocht, waaronder de woningen van de twee. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.

Door het voedselschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de NVWA. Daarbij zijn miljoenen kippen geruimd en talloze eieren vernietigd.