Containerreus rukt op in haven Rotterdam

Bijna de helft van alle containers die de Rotterdamse haven worden gelost, komt binnen via enorme grote containerschepen. Deze containerreuzen kunnen meer dan 10.000 containers tegelijk vervoeren.Dat heeft het CBS berekend.

In 2016 meerden er 900 van die grote containerschepen aan in Rotterdam. Samen waren deze schepen goed voor de helft van alle containers in 2016. Van alle schepen die Rotterdam aandeden was slechts 8 procent zo’n reus.

In 2011 waren de containerreuzen nog maar goed voor 16 procent van alle containerlading in Rotterdam werd gelost. Het aandeel van containerreuzen zal de komende jaren nog verder stijgen omdat de nieuwste schepen zelfs 20.000 containers tegelijk kunnen vervoeren.