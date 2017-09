Dansen met een bewegingsaandoening op ADE

De Stichting Dance for Health heeft tijdens het komende Amsterdam DanceEvent een speciaal dansevenement georganiseerd voor mensen met een chronische bewegingsaandoening, zoals parkinson, multiple sclerose en reuma. Op vrijdag 20 oktober zijn deelnemers welkom in de Pathé City Bioscoop aan het Leidseplein in de hoofdstad.

Achter de draaitafel staat DJ Jean. Vanuit het Scapino Ballet Rotterdam gaat huischoreograaf Itamar Serussi de bezoekers begeleiden bij het dansen.

Dance for Health geeft wekelijks lessen in ruim twintig steden. Ze wil met bewegingsprogramma’s de kwaliteit van leven voor patiënten verhogen.