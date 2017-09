Milieudefensie toont virtuele film regenwoud

Met de virtual realityfilm Draw the Line vraagt Milieudefensie aandacht voor haar nieuwe campagne trekdegrens.nl. Woensdagavond gaat de korte film in Amsterdam in première. De VR-film gaat over de gevolgen van de palmolie-import in Europa en Nederland en toont onder meer beelden van onaangetast regenwoud, maar ook van een zwart en desolaat landschap. Draw the Line is na afloop van de première door iedereen te downloaden via iTunes en te bekijken op een mobiele telefoon, bij voorkeur met een VR-bril.

Tijdens de première doet campagneleider Rolf Schipper rechtstreeks vanuit Indonesië verslag van zijn reis door Sumatra, waar hij sprak met inwoners van Pungkat, een dorp dat volgens Milieudefensie onder de voet is gelopen door een palmoliebedrijf. De film Draw the Line is gemaakt door Steye Hallema. De regisseur maakt vrijdag met twee collega’s kans op een Gouden Kalf met hun VR-film Ashes to Ashes in de categorie Best Interactive op het Nederlands Film Festival.

Milieudefensie is een petitie begonnen om het gebruik van palmolie voor biobrandstoffen in Nederland te verbieden. Schipper: ,,De helft van de geïmporteerde palmolie eindigt door het huidige Europese beleid in de tank van Europese auto’s. Dat is desastreus voor het klimaat, de lokale bevolking en bedreigde diersoorten. Het verdwijnen van het regenwoud is niet het enige probleem: de CO2-uitstoot van palmoliediesel is drie keer hoger dan die van gewone diesel. We moeten er echt zo snel mogelijk een einde aan maken.”

De campagneleider is deze week nog in Indonesië. Donderdag spreekt hij de Indonesische minister Siti Nurbaya Bakar van Milieu en Bossen, samen met een inwoner van Pungkat.