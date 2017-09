Wilders deelt online bedreigingen

Zembla-uitzending over vrienden Trump gaat door

Wilders laat weten woensdag aangifte te hebben gedaan van tien van dit soort feiten en volgende week nog een stuk of tien keer aangifte te doen. Het gaat om bedreigingen op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram. ,,Ik doe alleen aangifte bij bedreiging met geweld, niet eens bij belediging, anders zou ik er een dagtaak aan hebben.”

PVV-leider Geert Wilders heeft een aantal online bedreigingen met geweld aan zijn adres openbaar gemaakt op Twitter. Het gaat om teksten als ,,ik snij je ballen eraf” en ,,we will kill you”.

