Politie voert actie voor beter pensioen

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP houden donderdag in Midden-Nederland en Noord-Holland werkonderbrekingen om druk te zetten op hun eisen voor een betere pensioenregeling. De acties zijn in de politiebureaus in Almere en Alkmaar. Politiemensen kunnen daar vakbondsbijeenkomsten bijwonen die twee uur duren.

De bonden verwachten niet dat de burger veel hinder zal ondervinden van de acties. De politie blijft alert en komt direct in actie bij alle 112-meldingen en alle acute noodoproepen.

De bonden vinden dat de politie onevenredig hard is geraakt door de nieuwe pensioenregels, waardoor iedereen langer moet doorwerken. Ze vinden het politiewerk bovendien een hoog risicoberoep waarin grote druk staat op het personeel. De bonden legden hun eisen al eerder neer bij de politieke partijen die bezig zijn met de formatie van een nieuw kabinet, maar ze kregen geen reactie.

De politie eist een flexibele pensioenleeftijd en afschaffing van de fiscale boete als mensen vervroegd uittreden. Ook moeten agenten meer verlofuren fiscaal onbelast kunnen opsparen.