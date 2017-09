Rapport onderzoeksraad over mortierongeluk Mali

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag met de bevindingen over het dodelijke mortierongeluk in Mali vorig jaar. De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen om tijdens een oefening met een 60 mm-mortier toen een granaat ontplofte.

Het was al bekend dat er een defect was aan de granaat. Woensdag zei voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM tegen RTL Nieuws dat er fouten zijn gemaakt door Defensie.

De mortiergranaat kwam volgens Debie uit een partij tien jaar geleden in Bulgarije gefabriceerde granaten, waarvan was geadviseerd om die af te keuren. Het rapport van een keurmeester hierover zou door Defensie zijn genegeerd. Later zouden ook de benodigde controles zijn uitgebleven.

De OVV uitte in juni harde kritiek op Defensie vanwege het dodelijke ongeval vorig jaar bij een schietoefening in Ossendrecht. De oefening had plaatsgevonden in een ongeschikt en niet gekeurd schiethuis. De OVV plaatste toen zelfs vraagtekens bij de veiligheidscultuur binnen heel Defensie.