Gouden Kalverengala The End van filmfestival

Met de uitreiking van de Gouden Kalveren komt vrijdagavond een eind aan de 37e editie van het Nederlands Film Festival. Het prijzengala in Utrecht wordt een strijd tussen Brimstone van Martin Koolhoven en Tonio van Paula van der Oest. De twee films maken allebei kans op beeldjes in de belangrijkste categorieën. Brimstone heeft in totaal negen nominaties, Tonio ontving er zeven.

Soof 2, Onze Jongens en Mees Kees Langs de Lijn maken dit jaar kans op de Gouden Kalf-publieksprijs. Deze films waren afgelopen jaar de drie best bezochte Nederlandse bioscoopfilms.

Het Nederlands Film Festival (NFF) begon woensdag 20 september met de vertoning van Tulipani van regisseur Mike van Diem. De afgelopen tien dagen waren in totaal 42 speelfilms, 97 documentaires, 100 korte films, 22 televisiedrama’s, 16 videoclips en 13 interactieve projecten te zien, waarvan er 96 in première gingen.

Dit jaar wordt het gala niet rechtstreeks uitgezonden op televisie. Alleen de uitreiking van de belangrijkste Gouden Kalveren in de categorieën Beste Acteur, Beste Actrice en Beste Film is live te zien in de TV Show van Ivo Niehe.