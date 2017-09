Kamasutrabeurs komt tot een einde

De roemruchte Kamasutrabeurs in de Jaarbeurs in Utrecht opent vrijdag voor de laatste keer haar deuren. Het erotische evenement heeft het zeventien jaar volgehouden en trok sinds 2000 ruim een miljoen bezoekers. Nu gaat de stekker eruit. Het internet is een te grote concurrent gebleken.

,,De seksindustrie is heel snel veranderd. Echte pornosterren – enkele uitzonderingen daargelaten – zijn er niet meer en erotiek is meer en meer een online-aangelegenheid geworden”, zegt de organisatie van de beurs.

Het aanbod op internet is zo groot en gevarieerd dat het voor de beurs steeds lastiger werd om origineel te blijven. ,,De rek is er een beetje uit en we vielen in herhaling”, liet de beursorganisatie eerder dit jaar weten. Plannen voor een vervolg zijn er niet. ,,Het stopt echt na deze ‘final edition”, zegt een woordvoerder.

De laatste editie belooft veel opwinding met strippers, gogodanseressen en pornoacteurs die live optreden. Ook zijn er stands met erotische producten en bijzondere speeltjes voor in de slaapkamer. In de voorverkoop zijn ruim 12.000 kaarten verkocht.

De beurs duurt tot en met zondag.