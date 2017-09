Ontuchtverdachte De Bilt langer vast

Bart C., de verdachte in de ontuchtzaak op een buitenschoolse opvang in De Bilt, moet langer vast blijven zitten. De raadkamer heeft vrijdag zijn voorarrest met zestig dagen verlengd.

Ook is een eerste voorlopige zitting gepland. Op 7 november moet de verdachte voor het eerst voor de rechter verschijnen. C. zou meerdere kinderen hebben gedwongen seksuele handelingen bij hem te doen. Twee slachtoffertjes zijn twee zusjes.

Begin november wordt eveneens bekend hoeveel aangiftes precies tegen de 27-jarige Utrechter zijn gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt het tot nu toe op maximaal vijf.

In augustus deed de verdachte een serieuze zelfmoordpoging in zijn cel in Almere. Hij kwam hierdoor in het ziekenhuis te liggen. Dit heeft geen gevolgen voor het onderzoek, laat het OM weten. Het ministerie van Justitie wil niet zeggen of er sindsdien voor C. een speciaal regime geldt, omdat de woordvoerder niet wil ingaan op individuele zaken.

De arrestatie van C. kwam voor veel ouders uit De Bilt als een schok. De man die op de sportbso werkte, was bij velen erg geliefd. Niemand had dit zien aankomen. Ook zijn collega’s niet. De Utrechter had altijd goede beoordelingen gehad.