Rechter velt oordeel over Robin Linschoten

Oud-staatssecretaris Robin Linschoten (60) hoort vrijdag welke straf hij krijgt voor de belastingfraude waarvan hij wordt verdacht. Tegen de voormalige VVD-politicus eiste het Openbaar Ministerie begin deze maand een werkstraf van tweehonderd uur. Ook eiste de officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van drie jaar.

Volgens het OM heeft Linschoten van 2010 tot en met 2012 steeds te lage omzetten aangegeven vanuit twee bv’s, waardoor hij de fiscus voor ruim honderdduizend euro benadeelde. Tijdens de rechtszitting verklaarde Linschoten ‘slordig’ te zijn geweest, maar hij ontkende opzet. Volgens de oud-staatssecretaris was hij destijds ,,met honderdduizend dingen bezig” voor opdrachtgevers.

Hij had daarom zijn boekhouding uitbesteed aan een professioneel kantoor. ,,Ik dacht dat alles in goede handen was. Achteraf was dat niet verstandig”, zei hij.

Door eerdere problemen met de fiscus en beslagleggingen zit Linschoten inmiddels financieel aan de grond.