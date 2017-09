Ruimte voor bijna 300.000 woningen regio A’dam

In Amsterdam en omstreken is in de komende twintig jaar ruimte voor de bouw van ongeveer 297.000 woningen. Tot die conclusie komt de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De aangesloten gemeenten vonden na extra inspanningen iets meer dan 73.000 nieuwe locaties voor woningen.

Volgens het bestuurlijke samenwerkingsverband is er in de periode tot 2040 vraag naar 230.000 woningen. In principe zijn er dus voldoende mogelijkheden om aan de vraag te voldoen. Maar dan moeten gemeenten, bouwers en vastgoedontwikkelaars wel hard aan het werk om die woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, waarschuwt de MRA.

Op de korte termijn wil de MRA de bouw van 60.000 woningen voor 2020 versnellen. Daarvoor wordt een roulerend team ambtenaren ingezet dat administratieve zaken sneller kan afhandelen, laat een woordvoerder van de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof voor Wonen weten. In de afgelopen jaren was er juist een tekort ontstaan aan ambtenaren die zich met bouwplannen bezighouden.

De druk op woningmarkt in de 33 aangesloten gemeenten blijft hoog. Vooral goed bereikbare en betaalbare woningen zijn moeilijk te vinden. Bij de MRA zijn naast gemeenten ook de provincies Noord-Holland en Flevoland aangesloten.