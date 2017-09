Zoon (14) in Katlijk bekent doodsteken ouders

De 14-jarige jongen uit Katlijk die vastzit wegens de dood van zijn ouders, heeft bekend dat hij ze met een mes om het leven heeft gebracht. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog zeker twee weken langer in voorrarrest blijft. Hij is overgebracht naar een justitiële jeugdinrichting, zoals gebruikelijk is.

Omdat het om een minderjarige gaat, is het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie. Als het onderzoek is afgerond, zal de zaak in principe achter gesloten deuren worden behandeld. De verwachting is dat de zaak begin 2018 wordt behandeld.

De man en vrouw (62 en 63 jaar) werden dinsdag dood gevonden in het Friese dorp Katlijk. De slachtoffers hadden drie zoons. De 14-jarige verdachte is de jongste. Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties.