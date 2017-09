DiaBeatit Run voor onderzoek naar diabetes

Ruim tweehonderd mensen doen zaterdag mee aan de vijfde editie van de DiaBeatit Run. Ze willen daarmee geld ophalen voor onderzoek naar diabetes. De deelnemers lopen in estafettevorm een dubbele marathon, van Rotterdam door het Groene Hart naar Amsterdam. De run begint met het beklimmen van de trappen van de Euromast, waar bovenin acteur/danser Juvat Westendorp de warming-up verzorgt.

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Elke week komen er zo’n 1200 bij. De ziekte kan leiden tot ernstige complicaties zoals nierschade en blindheid. Diabetes heeft een grote impact op het dagelijks leven: patiënten moeten vaak meerdere keren per dag in hun vinger prikken om hun bloedsuiker te meten. Ze kunnen niets eten zonder te berekenen hoeveel insuline ze daarvoor moeten spuiten. Diabetes is – naast astma – de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.

Aan de DiaBeatit Run doen patiënten, hulpverleners, onderzoekers en familieleden en vrienden mee.