De Kinderboekenweek wordt gruwelijk eng

De 63ste Kinderboekenweek, die dinsdagavond in Amsterdam wordt geopend met het Kinderboekenbal, wordt een griezelige aangelegenheid dit keer. Het motto is namelijk ‘gruwelijk eng’. Sommige christelijke basisscholen hebben er moeite mee, maar kinderboeken met enge types staan deze keer centraal.

Nadat er zoveel belangstelling bleek voor uitgaven als De Griezelbus van Paul van Loon en de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling, is het tijdens Kinderboekenweek helemaal nagelbijten geblazen, zo is althans de bedoeling.

,,De grens tussen lekker griezelig en echt eng of te eng, ligt voor iedereen anders”, aldus de organisatoren. ,,Monsters, spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers: er is een moment dat ze onder je huid of onder je bed kruipen. Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, want het kwaad wordt meestal wel overwonnen.” Kinderen kunnen door middel van kinderboeken juist op een veilige manier kennis maken met angst en enge situaties, stellen ze tegenover de kritiek over onnodige bangmakerij en het niet stroken van het thema met het geloof.

Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar Kattensoep, een boek van Janneke Schotveld, waarin Annet Schaap de illustraties maakte. In het boek draait het om de verdwijning van de kat Obama. Het geschenk is voor iedereen die meer dan 10 euro aan kinderboeken besteedt tijdens de Kinderboekenweek. Er is ook nog een speciaal Prentenboek, Knikkeruil, gemaakt door illustrator Martijn van der Linden en schrijfster Maranke Rinck.

Dinsdagavond is in de tot spookhuis omgebouwde Amsterdamse Stadsschouwburg het Knikkende KnieĆ«n Kinderboekenbal, aangekondigd als een ,,ongeĆ«venaard enge avond”.

De Kinderboekenweek, die deze keer duurt tot en met 15 oktober, is volgens de organisatoren zelf de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland.