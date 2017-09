Flat Waalwijk ontruimd om mogelijk explosief

Een flatgebouw met 24 appartementen aan de Noordstraat in Waalwijk is zaterdagavond uit voorzorg ontruimd wegens de mogelijke aanwezigheid van een explosief. Explosievenverkenners van de politie doen onderzoek, aldus een politiewoordvoerster.

Voorafgaand aan de evacuatie van de bewoners was een vrouw voor het flatgebouw mishandeld en met een steekwapen bedreigd. De politie hield de verdachte van de mishandeling aan in de flat. Bij de man is een voorwerp aangetroffen dat mogelijk een explosief is.