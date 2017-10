Geen explosief gevonden in flat Waalwijk

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben geen explosief gevonden in een flatgebouw in Waalwijk. De politie laat weten dat de situatie veilig is en dat alle bewoners terug naar huis kunnen. Het appartementencomplex aan de Noordstraat was zaterdagavond laat uit voorzorg ontruimd na de vondst van een verdacht voorwerp.

Voorafgaand aan de evacuatie van de bewoners uit het flatgebouw met 24 appartementen was een vrouw voor het complex mishandeld en met een steekwapen bedreigd. Zij raakte daardoor lichtgewond.

De politie hield de verdachte van de mishandeling aan in de flat. Bij de man werd een voorwerp aangetroffen. De politie hield er rekening mee dat dit een explosief was en schakelde daarop de EOD in. Uit onderzoek van de EOD bleek dat het voorwerp geen gevaar opleverde.

Naast de verdachte van de mishandeling en bedreiging hield de politie een tweede persoon aan. Die zou de verdachte hebben willen helpen om te ontsnappen aan de politie.

Een van de mensen die geëvacueerd moest worden, werd op het gemeentehuis opgevangen. De andere mensen die hun woning moesten verlaten, vonden onderdak bij familie of bekenden.