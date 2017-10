Stoppende roker krijgt maand lang steun

Stoppen met roken. Voor de meeste rokers blijft het een lastige stap, zeker zonder professionele hulp of steun vanuit de omgeving. Het jaarlijks terugkerende ‘Stoptober’ dat zondag begint , is in het leven geroepen om de roker te helpen van zijn verslaving af te komen. De afgelopen drie jaar hebben al ruim 150.000 mensen meegedaan aan dit massale stopmoment.

De actiemaand wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut, de Alliantie Nederland Rookvrij, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, GGD-GHOR en het Ministerie van VWS.

Meer dan een kwart van de volwassen Nederlanders van achttien jaar en ouder rookt (wel eens). Een op de vijf Nederlanders (19,5 procent) rookt dagelijks. Meer mannen dan vrouwen roken wel eens. Het percentage rokers is het hoogst (38,1 procent) in de leeftijdsgroep 20-29 jaar en het laagst onder 75 plussers (7,3 procent).

Volgens het Trimbos-instituut was gemiddeld 67 procent van de deelnemers twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt. Onder degenen die nog wel rookten, was het aantal gerookte sigaretten gedaald van zeventien naar tien sigaretten per dag. Stoptober heeft een positieve, motiverende insteek. Rokers motiveren en steunen elkaar, aldus Trimbos.

In 2014 had volgens het Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR) 65 procent van de rokers van vijftien jaar en ouder ooit een serieuze stoppoging ondernomen. Gemiddeld hadden de rokers 2,5 serieuze stoppogingen ondernomen en de ex-rokers 2,3.

Bij 40 procent van de serieuze stoppogingen worden hulpmiddelen of hulpmethodes gebruikt. Daarbij gaat het om nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen en steeds vaker de e-sigaret. De meeste rokers stoppen echter op eigen kracht.