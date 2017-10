OVV: top Defensie is verantwoordelijk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat niet over de schuldvraag, maar het is wel duidelijk dat de ,,totale ambtelijke en politieke top” van Defensie verantwoordelijkheid heeft voor wat er gebeurd is met het dodelijke mortierongeluk in Mali. Dat heeft OVV-vicevoorzitter Erwin Muller gezegd in een gesprek met Tweede Kamerleden over het vernietigende rapport over het ongeluk.

Minister Jeanine Hennis van Defensie verantwoordt zich dinsdag in de Tweede Kamer voor wat er is misgegaan. Het gaat daarbij om de vraag of zij kan aanblijven.