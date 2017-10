OM strijdt tegen motorclub Bandidos

Moet Bandidos Motorcycleclub (MC) verboden worden? Dat is de vraag waar de rechtbank in Utrecht zich vanaf dinsdag over buigt. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat zowel de internationale als de Nederlandse afdeling van de motorclub verboden moet worden en is daarom een civiele procedure begonnen.

,,Het doel is dat er definitief een einde komt aan de aanwezigheid van de Bandidos MC in Nederland”, schreef het OM vorig jaar november, toen de procedure werd gestart.

De club is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft chapters opgericht in Sittard, Alkmaar en Utrecht. ,,Vrijwel direct hierna zijn leden van deze club onderwerp geworden van strafrechtelijk onderzoek”, aldus het OM. De actie is niet alleen op Nederland gericht, ook op het wereldwijde samenwerkingsverband van de Bandidos MC. ,,Dat is noodzakelijk om te verzekeren dat activiteiten van alle, ook buitenlandse, Bandidos in Nederland in de toekomst worden verboden. Nederlandse Bandidos hebben de afgelopen jaren meermalen gedreigd met het oproepen van buitenlandse Bandidos voor steun of wraakacties.”

De zaak dient dinsdag en vrijdag, met eventuele uitloop naar volgende week. Wanneer er een uitspraak komt, is nog niet duidelijk. De reden dat de zaak in Utrecht wordt gehouden, is omdat dat de rechtbank is waar het OM een verzoek kan indienen om een buitenlandse corporatie te verbieden.