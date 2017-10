Vermogensdelict vaakst reden voor Halt-straf

Vorig jaar zijn 15.640 jongeren, 1,3 procent van alle jongeren, doorverwezen naar Stichting Halt wegens een overtreding of misdrijf. Een vermogensdelict, zoals (winkel) diefstal of het verwisselen van prijskaartjes, was het vaakst reden voor de Halt-straf. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Halt-straf is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren tussen twaalf en achttien jaar na het plegen van een licht vergrijp niet direct met justitie in aanraking komen, maar wel worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden. Het aantal jongeren dat in aanraking komt met Halt is de afgelopen jaren gedaald. In 2012 waren het er nog 17.510 duizend.

Het vermogensdelict was vorig jaar in 27 procent van de gevallen reden voor een doorverwijzing, gevolgd door een overtreding van de leerplichtwet (18 procent). Jongeren kunnen voor zowel lichte misdrijven als overtredingen worden doorverwezen naar Halt.

Een Halt-straf bestaat onder meer uit het voeren van gesprekken, het maken van leeropdrachten en het eventueel vergoeden van de schade. Jongens komen vaker in aanraking met Halt dan meisjes; bijna drie jongens voor elk meisje.