Vertrek Hennis onvermijdelijk

,,Onvermijdelijk”, ,,niet overtuigend” en ,,respect”. Dat zijn de reacties van politici na het vertrek van Defensieminister Jeanine Hennis. Ze stapte op tijdens een Kamerdebat over het mortierongeval in Mali dat aan twee militairen het leven kostte en waarbij een derde zwaargewond raakte.

PVV-leider Geert Wilders noemt het vertrek onvermijdelijk. Ze heeft het enige juiste besluit genomen dat ze had kunnen nemen, zegt hij: ,,Haar verantwoordelijkheid nemen.”

De ChristenUnie (CU), een van de vier partijen van het beoogde kabinet, zegt respect te hebben voor het besluit van minister Hennis om op te stappen. ,,Ik heb heel veel respect voor de manier waarop de minister zich heeft verdedigd en uiteindelijk haar consequenties heeft getrokken”, aldus CU-fractieleider Gert-Jan Segers.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vond de verdediging van minister Jeanine Hennis (Defensie) in het debat ,,niet overtuigend”. Volgens Klaver nam Hennis wel de aanbevelingen maar niet de conclusies over van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ,,Geen sterke verdediging”, aldus Klaver. De GroenLinks-leider constateerde wel dat Hennis ,,haar verantwoordelijkheid heeft genomen” door af te treden.

SGP-leider Kees van der Staaij heeft ,,respect voor de koninklijke weg” waarop minister Jeanine Hennis van Defensie haar verantwoordelijkheid genomen heeft voor het mortierongeval in Mali. ,,De minister heeft eerst ten volle de verdediging ter hand genomen, maar daarna blijk gegeven dat dit onverteerbaar is en dat hier politieke gevolgen aan gegeven moesten worden”, zei Van der Staaij.

De vraag of Hennis kan terugkeren in een kabinetspost in het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU noemde Klaver ,,vanavond niet aan de orde”. Ook Segers wilde niet ingaan op die vraag. Volgens hem was dat ook niet de kwestie van de avond. Wilders denkt niet dat de VVD-politica kan terugkomen. ,,Dat zou heel raar zijn”, aldus de PVV’er. Hennis werd de afgelopen tijd genoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. ,,Het opstappen is een goede beslissing, maar ik hoop niet dat ze ook nog terugkomt in een volgend kabinet”, zegt fractieleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie. ,,Dat ze eerst aftreedt en na het weekend weer vrolijk op het bordes staat. Dat is niet de bedoeling. Wat er gebeurd is, spreekt voor zich. Militairen worden met ondeugdelijk materieel op missie gestuurd. Dat kan niet.”