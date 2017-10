Dijkhoff neemt waar als Defensieminister

Klaas Dijkhoff neemt de taken van Jeanine Hennis over als minister van Defensie. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Hennis trad dinsdag af naar aanleiding van het fatale mortierongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen het leven lieten. Dijkhoff is in het kabinet al staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Lang zal Dijkhoff zijn nieuwe functie niet bekleden. De verwachting is dat de formerende partijen volgende week hun regeerakkoord afronden. Daarna moeten er nog kabinetsposten worden verdeeld en ingevuld, maar meer dan enkele weken zal dat waarschijnlijk niet duren.