Sonneveld geëerd in Carré

In Carré in Amsterdam is woensdagavond herdacht dat entertainer Wim Sonneveld een eeuw geleden werd geboren. Loes Luca, Paul Groot, Mark Rietman, Sjors van der Panne, Annet Malherbe, Tony Neef, Diggy Dex, de Wëreldbänd, Het Ragazze Quartet en orkest Pol Vanfleteren werkten mee aan het eerbetoon, waarbij onder meer diverse nummers van de nog steeds geliefde artiest in een modern jasje werden uitgevoerd.

Wim Sonneveld, die op 8 maart 1974 op slechts 56-jarige leeftijd stierf aan hartfalen, kwam op 28 juni 1917 in Utrecht ter wereld als zoon van een kruidenier, iets dat ook al in de zomer werd herdacht met een tv-reeks en andere media-aandacht, enkele theaterprogramma’s, de verschijning van een paar boeken en de vernoeming naar de entertainer van een brug in Amsterdam. Het gala, dat donderdag wordt herhaald om nog meer belangstellenden de kans te bieden erbij te zijn, wordt op oudejaarsavond op televisie uitgezonden.

Karin Bloemen, groot bewonderaarster van Sonneveld, opent op 11 oktober in het Amsterdamse Stadsarchief nog een door Frank Jochemsen samengestelde tentoonstelling van deels onbekende foto’s van de ‘amuseur’, zoals hij zichzelf wel noemde. Deze is tot half januari te bezoeken. Ze zijn gemaakt door twaalf verschillende fotografen, onder wie Paul Huf.