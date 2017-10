Vier jaar cel woningoverval met fatale afloop

Drie plegers van een woningoverval met dodelijke afloop zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Bij de woningoverval aan de Crooswijkseweg in Rotterdam kwam in juli vorig jaar een 35-jarige Rotterdammer om het leven.

De rechter acht het drietal, variƫrend in leeftijd van twintig tot dertig jaar, schuldig aan de woningoverval en de fatale afloop als gevolg ervan. Het slachtoffer kwam door een pistoolschot om het leven. Een vierde verdachte is vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat hij met de overval te maken had.

De eis van het Openbaar Ministerie (OM) was tien jaar, de maximale straf voor een dergelijk delict. Dat deze straf niet is opgelegd, komt onder meer doordat niet duidelijk is wie de geweldshandelingen hebben verricht of het dodelijke schot heeft gelost. Omdat de mannen weigeren om een verklaring af te leggen, krijgen de verdachten nu allemaal de straf voor de rol die in ieder geval kan worden bewezen, aldus de rechtbank.

Het OM zegt de uitspraak te bestuderen en laat binnen twee weken weten of het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

De veroordeling is gebaseerd op camerabeelden en getuigenverklaringen. Daaruit blijkt dat vier mannen zich toegang verschaften tot het appartement van het slachtoffer. Na het dodelijke schot sloegen ze op de vlucht. Van drie van de vier verdachten is vastgesteld dat het de daders zijn, de vierde werd niet herkend. Deze man was echter in dezelfde rechtszaak ook verdachte van een overval in Maastricht. Voor dat delict kreeg hij wel vijf jaar gevangenisstraf.