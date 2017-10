Zoekactie van burgers naar vermiste Anne

Een groep bewoners gaat woensdag in de omgeving van de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide opnieuw zoeken naar de vermiste Anne Faber (25). De zoektocht vindt plaats in de omgeving van de plek waar dinsdag kleding werd gevonden die mogelijk van Anne is.

Agenten begeleiden de actie om spullen en sporen die burgers tijdens deze zoektocht aantreffen veilig te stellen. In dezelfde omgeving is de politie ook al uren met allerlei apparatuur aan het zoeken naar sporen. Het gebied waar de politie zoekt, is afgezet met rode linten.

Huis ter Heide is een dorp in de gemeente Zeist. Anne Faber vertrok vrijdagavond voor een lange fietstocht uit Utrecht. Haar vriend sloeg alarm toen hij geen contact meer met haar kreeg.