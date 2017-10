Zuid-Limburg beveiligd tegen overstromen Maas

Ruim twintig jaar na de twee grote overstromingen in 1993 en 1995 is Zuid-Limburg nu veilig voor de Maas. Het Consortium Grensmaas dat Zuid-Limburg moest beschermen tegen een nieuwe hoogwatergolf, is eerder dan gepland klaar met die beveiliging, liet het samenwerkingsverband van aannemers woensdag weten. Het consortium spreekt van ,,een historische mijlpaal”.

De afspraak was dat de Maas op 31 december 2017 beveiligd zou zijn tegen overstromingen. ,,Die afspraak is het consortium nu al nagekomen”, aldus de samenwerkende bedrijven in een verklaring.

De kosten die het Consortium Grensmaas maakte voor de hoogwaterbescherming, dijkverhogingen, de bouw van twee bruggen en de herinrichting van 1000 hectare grond langs de Maas tot natuurgebied, bedroegen 700 miljoen euro. Dat geld wordt terugverdiend via ontgrindingen. Daartoe moet de komende zeven jaar nog 30 miljoen ton grind omhoog gebaggerd worden.