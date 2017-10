Dansdagen beginnen aan jubileumviering

Het evenement de Nederlandse Dansdagen viert 5, 6, 7 en 8 oktober zijn twintigjarige bestaan met 38 producties, waarvan tien premières. Alle stijlen zijn vanaf donderdag vertegenwoordigd in Maastricht, plaats van handeling: van urban dance tot klassiek ballet, uitgevoerd door aanstormend talent en gevestigde orde.

Het jubileum wordt extra gememoreerd met de overzichtsexpo­sitie ‘Movement Matters: Twintig jaar Nederlandse Dansdagen in Theater aan het Vrijthof’. Ook is er speciale aandacht voor andere jubilea: niet alleen bestaan Conny Janssen Danst en Club Guy & Roni respectievelijk 25 en vijftien jaar, choreograaf Jiří Kylián is dit jaar zeventig geworden en Ed Wubbe is 25 jaar artistiek directeur van Scapino Ballet Rotterdam, dat zelf ook nog eens zeventig jaar bestaat. En dan is bovendien choreograaf Hans van Manen 85 geworden.

Belangstellenden kunnen niet alleen naar het festival toegaan, maar het ook toevallig tegenkomen: het evenement gaat ook de stad in onder de titel Dansspoor. Op allerlei locaties hebben uitvoeringen plaats op het snijvlak van dans, beeldende kunst en mode. Los van Dansspoor hebben de Dansdagen zelf plaats op 24 plekken, waarvan zeven in Theater aan het Vrijthof.