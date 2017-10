Pluimveeslachterijen vaak niet goed schoon

De hygiëne in pluimveeslachterijen blijkt dikwijls niet helemaal op orde. Dat blijkt uit de laatste inspectiecijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Inspecteurs constateerden in de eerste zes maanden van dit jaar vaker dat vloeren en wanden vies waren. Ook op het gebied van dierenwelzijn wil de NVWA verbeteringen zien.

Wat hygiëne betreft is vooral een scherpe daling te zien bij de schoonheid van bedrijfsruimten. Eind 2015 was die in gemiddeld 65 procent geheel op orde. Dat nalevingspercentage is gedaald naar 38 procent.

Ook het risico op kruisbesmetting, waarbij bacteriën van de ene naar de andere plek worden overgebracht, is toegenomen na een aanvankelijke daling. Op dat punt worden de regels in 71 procent goed nageleefd. Twee van de achttien grote slachterijen trekken het gemiddelde wel behoorlijk omlaag.